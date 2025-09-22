Fethiye'de elektrikli bisikletliye çarpan sürücü tutuklandı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, çarptığı elektrikli bisikletliyi ağır yaralayan otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Kaza ve kaçış
Olay, Şehit Cengiz Topçu Caddesi'nde meydana geldi. M.O. idaresindeki 48 AUG 043 plakalı otomobil dün, bisikletiyle seyreden Tuna D.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan bisikletli hastaneye kaldırıldı ve olay sonrası otomobil sürücüsünün kaçması üzerine ekipler çalışma başlattı.
Yakalanma ve adli süreç
Kaçan sürücü M.O., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Tuna D.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.