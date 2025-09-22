Fethiye'de elektrikli bisikletliye çarpan sürücü tutuklandı

Yayın Tarihi: 22.09.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 22:37
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, çarptığı elektrikli bisikletliyi ağır yaralayan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Kaza ve kaçış

Olay, Şehit Cengiz Topçu Caddesi'nde meydana geldi. M.O. idaresindeki 48 AUG 043 plakalı otomobil dün, bisikletiyle seyreden Tuna D.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan bisikletli hastaneye kaldırıldı ve olay sonrası otomobil sürücüsünün kaçması üzerine ekipler çalışma başlattı.

Yakalanma ve adli süreç

Kaçan sürücü M.O., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Tuna D.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

