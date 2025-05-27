Fethiye'de Engelli Vatandaşlar İçin Plaj Düzenlemesi

Fethiye'de Engelli Vatandaşlar için Plaj Düzenlemesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, belediye tarafından işletilen plajda, engelli bireylerin denize girmesini kolaylaştırmak amacıyla önemli düzenlemeler yapıldı.

Fethiye Belediyesi'nin işlettiği Akmaz Halk Plajı’ndaki platform, kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarıyla daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Yapılan bu düzenlemeler sayesinde engellilerin artık destek almadan denize girebilmeleri sağlanacak.

Sosyal Yaşamda Daha Fazla Yer Alma

Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Rıza Kıroğlu, gerçekleştirdikleri projelerin engelli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer almalarını desteklediğini belirtti. Kıroğlu, "Engellilerin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, engelsiz yaşam için projelerimizin devam edeceğini" ifade etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediye tarafından işletilen plajda, engellilerin denize girmesini kolaylaştırmak amacıyla düzenleme yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediye tarafından işletilen plajda, engellilerin denize girmesini kolaylaştırmak amacıyla düzenleme yapıldı.