Fethiye'de Gasp Olayında 2 Zanlı Tutuklandı

Fethiye'de gasp suçlamasıyla 2 zanlı tutuklandı. Bir kişi, telefonunu gasbedenlerin kimliğini belirledi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 19:35
Fethiye'de Gasp Olayında 2 Zanlı Tutuklandı

Fethiye'de Gasp İddiası: 2 Tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen gasp olayında, 2 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir kişi, İnönü Bulvarı'nda yürüdüğü sırada iki kişi tarafından cep telefonunun çalındığını ve darp edildiğini bildirdi.

Olayın Detayları ve Gözaltı Süreci

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin E.Y. ve M.A. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve tutuklandı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gasp suçunu işledikleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gasp suçunu işledikleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

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