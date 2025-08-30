Fethiye'de JAK Timinden Denizde ve Kayalıklarda Türk Bayrağıyla 30 Ağustos Kutlaması

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla deniz ve kayalık alanda Türk bayrağı açtı.

Etkinlik Detayları

Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu Plajı'nda, Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JAK timi ve plaj çalışanları hazırlıklarını tamamladı.

6 kişilik ekip, jet skiyle suya açıldı ve 12 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki Türk bayrağını denizde yüzdürdü. Suda dalgalanan bayrak kayalıklara yaklaşınca JAK timi kayalardan sarkarak ikinci bir Türk bayrağını daha açtı.

Ardından plaja, Atatürk'ün resminin bulunduğu ve üzerinde 'Cumhuriyet fazilettir' yazılı bayrak serildi. Etkinlik, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

Tarihi Anma ve Mesaj

Plajın işletme müdürü Burak Ardahan, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan kurtuluş meşalesinin, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer ile taçlandırıldığını hatırlattı. Ardahan, zaferin 103'üncü yıl dönümünü Ölüdeniz'de JAK Timi ve Kumburnu ailesiyle birlikte anlamlı bir kutlamayla gerçekleştirdiklerini, karada ve denizde Türk bayrağını gururla dalgalandırdıklarını ve şehitlerin kanıyla yazılmış bu aziz bayrağı her yerde dalgalandırmak istediklerini söyledi.