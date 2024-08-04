Fethiye'de Kayalıklar Arasında Trajik Kaza

Fethiye'deki Trajik Kaza

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, doğal güzellikleriyle ünlü Kelebekler Vadisi'nde meydana gelen olayda, kayalıklardan düşen bir genç kadın hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Faralya Mahallesi'nde karadan ulaşım sağlayamayan Kelebekler Vadisi'nde yürüyüşe çıkan 22 yaşındaki Gülsimay Yılmaz, dikkatsizlik sonucu kayalıklardan düştü.

Düşüşü gören çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Yılmaz, bulunduğu yerden alındıktan sonra, vadinin sahiline getirildi.

Acil Müdahale Başarısız Oldu

Genç kadın, sahilde bekleyen ambulansa botla ulaşarak, Muğla'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak, burada yapılan müdahalelere rağmen Gülsimay Yılmaz kurtarılamadı.

Bu üzücü olay, bölgedeki doğa yürüyüşlerinin güvenliği konusunda yeniden düşünülmesi gerektiğini hatırlatıyor.