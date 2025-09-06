Fethiye'de Kaybolan Çinli Turist Xu Wenkai Ölü Bulundu
Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık alanda arama kurtarma ekipleri cesede ulaştı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dağ yürüyüşü sırasında kaybolan Çin uyruklu turist Xu Wenkai (30), Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık sarp alanda ölü bulundu.
Xu Wenkai'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Turistin sosyal medya hesabında Likya Yolu'nun girişinde çekilmiş bir fotoğraf paylaşması üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları sevk edildi.
Arama çalışmalarında 43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeği görev aldı. Yapılan aramalarda turistin cesedine Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki sarp arazide ulaşıldı.
Xu Wenkai'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
