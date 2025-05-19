Fethiye'de Öğrenciler Bayraklarla Yamaç Paraşütü Uçuşu Gerçekleştirdi

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Coşkusu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde,22 üniversite öğrencisi Türk bayraklarıyla yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler, teleferikle Babadağ'ın 1700 metre pistine çıkarak hazırlıklarını tamamladı.

Yüksekten kalkış yapan öğrenciler, gökyüzünde Türk bayrağı açarak, Fethiye'nin eşsiz Ölüdeniz manzarası eşliğinde uçtular. Rüzgarla dolu bir anın ardından, öğrenciler Belcekız sahiline nazik bir iniş gerçekleştirdi.

Öğrencilerden Yoğun İlgi

Yamaç Paraşütü Pilotu Zafer Şekerci, bu etkinliğin 19 Mayıs kutlamaları kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, öğrencileri gökyüzüyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Öğrencilerden Deniz Aydoğmuş, uçuşun kendisi için çok özel olduğunu ve bu etkinlikte yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Diğer bir öğrenci Ceren Tuğba Girlerda ise ilk kez yamaç paraşütü yaptığını belirterek, başlangıçta korktuğunu fakat bu deneyimin korkulacak bir şey olmadığını vurguladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 22 üniversite öğrencisi Türk bayraklarıyla yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 22 üniversite öğrencisi Türk bayraklarıyla yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi.