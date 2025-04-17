Fethiye'de Otomobil Bisikletlilere Çarptı: 3 Yaralı

Fethiye'de Kaza: 3 Bisikletli Yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, büyük bir üzüntüye neden olan bir kaza meydana geldi. Fethiye-Muğla kara yolunda, Ali T. (70) yönetimindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, Göcek mevkisinde bisiklet sürücülerine çarptı.

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla kaza yerine intikal etti. Kaza esnasında yaralanan bisiklet sürücüleri, Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42), sağlık ekipleri tarafından derhal çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Özgür Alkan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardından otomobil sürücüsü Ali T. gözaltına alındı. Yetkililer, kazanın nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı.

Bu olay, trafik güvenliği konularında bir kez daha dikkatlerin toplanmasına neden oldu. Bisikletlilerin güvenliği için özellikle dikkat edilmesi gereken noktaların altı çiziliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı.