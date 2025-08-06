DOLAR
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı

Fethiye'de bir otomobilin çarptığı 61 yaşındaki İngiliz kadın ağır yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 21:54
Fethiye'de Trafik Kazası: Yabancı Uyruklu Kadın Ağır Yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, otomobilin çarparak ağır yaraladığı yabancı uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda gerçekleşti.

O.K. idaresindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan İngiliz vatandaşı Lisa Jane Di Palma (61) ile çarpıştı. Kaza anında çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Di Palma'nın durumunun ağır olduğunu belirleyerek ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın, en yakın hastaneye sevk edilirken, sürücü O.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazanın Önemi ve Güvenlik Önlemleri

Bu tür kazaların önlenmesi için özellikle yaya geçitlerinde daha fazla güvenlik önlemi alınması gerektiği bir kez daha gündeme geldi. Sürücülerin yaya haklarına saygı duyması ve dikkatli araç kullanmaları büyük önem taşıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

