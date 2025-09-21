Fethiye'de Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay

Edinilen bilgiye göre, M.O. idaresindeki 48 AUG 043 plakalı otomobil, Şehit Cengiz Topçu Caddesi'nde bisikletiyle seyreden Tuna D.'ye çarptı.

Müdahale

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan bisiklet sürücüsü ambulansta ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, Tuna D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

Soruşturma

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.