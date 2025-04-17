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Fethiye'de Otomobilin Çarptığı Bisikletlilerden Biri Hayatını Kaybetti

Fethiye'de otomobilin çarptığı 3 bisikletliden biri hayatını kaybetti, diğerleri hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 19:33
Fethiye'de Otomobilin Çarptığı Bisikletlilerden Biri Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Acı Kaza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, otomobilin çarptığı 3 bisikletliden biri hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Fethiye-Muğla kara yolunda Ali T. (70) yönetimindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, Göcek mevkiinde aynı istikamette ilerleyen bisikletlilere çarptı.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde kaza yerine sevk edildi. Kazada yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42), sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trajik Sonuç

Yaralılardan Özgür Alkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer bisikletlilerin durumları ise henüz netleşmiş değil.

Sürücü Gözaltında

Otomobilin sürücüsü Ali T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 bisikletli yaralandı.

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