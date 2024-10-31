Fethiye'de Polise Saldıran Köpek Olayı Görüntülendi

Fethiye'de Şaşırtıcı Olay

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan sıradışı bir olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Beşkaza Meydanı'nda görevli bir polis memuru, gölge isimli bir kurt köpeği tarafından saldırıya uğradı.

Köpek Polis Memurunu Isırdı

Olay, polisin bir çocukla oynadığı esnada meydana geldi. Uğur Yıldırım adındaki polis memuru, aniden dengesi bozuldu ve köpek tarafından sağ elinden ısırıldı. Saldırıyı gören diğer polis memurları hemen köpeği uzaklaştırarak Yıldırım’a yardım etti.

Sağlık Durumu

Yaralanan polis memuru, olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri, köpeğin çocukla oynarken aniden polise saldırdığı anları kaydetti. Çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izlerken, çocuk ve diğerleri için herhangi bir tehlike oluşturmadığı bildirildi.

Gelişmelerin takipçisi olunacaktır.