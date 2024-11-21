Fethiye'de Şiddetli Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Fethiye'de Su Baskınlarının Sebebi Şiddetli Yağış

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşen şiddetli yağış, kısa sürede büyük sorunlara neden oldu. Yaklaşık bir saat süren sağanak, bölgedeki birçok iş yeri ve konutun bodrum katlarını su altında bıraktı.

Vatandaşlar ve İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Baskınlar nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Bu süreçte, ciddi bir dayanışma ve yardımlaşma ortaya çıktı.

Yollar Tehlike Arz Ediyor

Yağış sonrası yolların su birikintileriyle dolması, sürücüler için tehlikeli anlar yaşattı. Özellikle ulaşımda sıkıntılar baş gösterirken, araçların geçişi de zorlaştı.

Fethiye’de meydana gelen bu doğa olayı, yağışların kontrolsüz şekilde devam etmesi durumunda daha büyük sorunlara yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Şiddetli yağış sonucu yollarda oluşan su birikintisi de sürücülere zor anlar yaşattı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Şiddetli yağış sonucu yollarda oluşan su birikintisi de sürücülere zor anlar yaşattı.