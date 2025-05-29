Fethiye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Fethiye'de Otomobiller Çarpıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazaya, Basri K'nın kullandığı 07 K 3391 plakalı otomobil ile Mustafa Kemal Bulvarı'nda karşı şeride geçerek çarpışan Yaşar A. idaresindeki 35 JJ 566 plakalı otomobil neden oldu.

Olay Yerine Bakın Ekipleri Sevk Edildi

Kaza sonrası gerçekleşen ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine intikal etti. Kazada yaralanan sürücüler ve araçlardaki yolcular Gönül A. ile İskender B. ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

Maalesef, İskender B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatta kalamadı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.