DOLAR
39,1 0,01%
EURO
44,6 -0,89%
ALTIN
4.174,23 -0,81%
BITCOIN
4.139.672,7 1,26%

Fethiye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Fethiye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 20:56
Fethiye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Fethiye'de Otomobiller Çarpıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazaya, Basri K'nın kullandığı 07 K 3391 plakalı otomobil ile Mustafa Kemal Bulvarı'nda karşı şeride geçerek çarpışan Yaşar A. idaresindeki 35 JJ 566 plakalı otomobil neden oldu.

Olay Yerine Bakın Ekipleri Sevk Edildi

Kaza sonrası gerçekleşen ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine intikal etti. Kazada yaralanan sürücüler ve araçlardaki yolcular Gönül A. ile İskender B. ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

Maalesef, İskender B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatta kalamadı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Hırsızlık Operasyonu: Bir Tutuklama
2
Türkçe Eserler Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nda Tanıtılıyor
3
Fethiye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet Bahçeleri Açılışında Önemli Mesajlar
5
KKTC Başbakanı Üstel, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Görüştü
6
AFAD'ın Dron ile Kayıp Arama Yarışması Kırşehir'de Start Aldı
7
Muş'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım