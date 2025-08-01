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Fethiye'de TURMEPA 30. Yıl Atık Alım Teknesi Faaliyete Geçti

Fethiye'de TURMEPA'nın yeni atık alım teknesi, denizleri koruma çalışmalarına hız kazandırdı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 14:24
Fethiye'de TURMEPA 30. Yıl Atık Alım Teknesi Faaliyete Geçti

Fethiye'de "TURMEPA 30. Yıl" Atık Alım Teknesi Göreve Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, TURMEPA 30. Yıl atık alım teknesi resmi olarak işe başladı. Bu proje, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) ve AISIN Otomotiv'in işbirliğiyle hayata geçirildi.

D-Marin Göcek'te düzenlenen törenle tanıtımı yapılan tekne, bölgedeki diğer atık alım tekneleriyle birlikte sahil çevresini koruma amacıyla hizmet verecek.

Tekne Sayısında Artış

Törende konuşan TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, teknenin Göcek'teki koylarda göreve başlamasıyla birlikte bölgedeki tekne sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. Kaptanoğlu, Ege ve Akdeniz'de görev yapan atık alım tekne sayısının ise toplamda 9 olduğunu belirtti.

Kaptanoğlu, "TURMEPA 30. Yıl, yalnızca yeni bir tekne değil, geleceğimiz adına bırakmak istediğimiz mavi mirasın güçlü bir parçasıdır. 15 tonluk sıvı atık alım kapasitesiyle en büyük filomuz, daha fazla tekneye hizmet vererek, daha geniş bir bölgeyi koruma altına alacak," dedi.

Günlük Atık Toplama Kapasitesi

Ayrıca, Kaptanoğlu, TURMEPA'nın Göcek'teki 5 teknesinin günlük toplam 55 ton atık toplama kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Bu sayede denizlerin korunmasına önemli katkılarda bulunulacağı ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ise il sınırlarında atık alım tekne sayısının 30'a ulaştığını belirtti. Muğla'da toplam 71 atık alım tesisi bulunduğuna dikkat çekti ve geçmişteki yanlış inançların nasıl değiştiğini aktardı:

"Eskiden, 'Suya atarsan kaybolur.' diye bir anlayış hakimdi. Ancak, suyun da taşıyabileceği atık miktarının bir sınırı var. Özellikle turizm sezonunda artan insan hareketliliği, koylarımızda yoğun bir baskı oluşturuyor. Yanlış tüketim alışkanlıkları nedeniyle de atıklar doğrudan denizlerimize taşınıyor," dedi.

Törene, AISIN Otomotiv Türkiye Başkanı Murat Ayabakan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı İlkay Tugay, Fethiye Liman Başkanı Çetin Çiftçi ve diğer davetliler katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "TURMEPA 30. Yıl" atık alım teknesi göreve başladı. DenizTemiz Derneği...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "TURMEPA 30. Yıl" atık alım teknesi göreve başladı. DenizTemiz Derneği (TURMEPA) ve AISIN Otomotiv işbirliğiyle yapılan tekne için D-Marin Göcek'te tören düzenlendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "TURMEPA 30. Yıl" atık alım teknesi göreve başladı. DenizTemiz Derneği...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "TURMEPA 30. Yıl" atık alım teknesi göreve başladı. DenizTemiz Derneği (TURMEPA) ve AISIN Otomotiv işbirliğiyle yapılan tekne için D-Marin Göcek'te tören düzenlendi.

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