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Fethiye'de UMKE Tatbikatında Yamaç Paraşütü Pilotuna Kurtarma Operasyonu

Fethiye'deki UMKE tatbikatında kayalıklara düşen bir yamaç paraşütü pilotu başarılı şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:26
Fethiye'de UMKE Tatbikatında Yamaç Paraşütü Pilotuna Kurtarma Operasyonu

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Tatbikatı

Muğla'nın popüler turistik merkezlerinden biri olan Fethiye'de, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği kayalıklara düşen bir yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Olay, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde gerçekleştirilen tatbikatta meydana geldi. Yamaç paraşütü pilotu, kayalık alana düşerek yaralandı. UMKE ekibi, ihbar aldıktan hemen sonra artırma yaparak bölgeye ulaştı.

İlk Müdahale ve Kurtarma Süreci

Olay yerinde ilk müdahale, UMKE ekipleri tarafından hızlıca yapıldı. Ardından yaralı, yaklaşık 100 metre mesafeden sedye ile taşınarak ambulansa yetiştirildi.

UMKE'nin Rolü ve Hazırlıkları

Muğla UMKE sorumlusunun bilgilerine göre, Babadağ'ın 1700 metre pistinde konuşlu UMKE ekibi, acil müdahale istasyonu ile desteklenmiş durumda. Özhan Sarıkamış, "Ekip, paraşüt kazaları ve diğer acil durumlara karşı 7 gün 24 saat görev yapmaktadır" dedi. Ayrıca, UMKE'nin özel eğitimli sağlık personelinden oluştuğunu belirtti. UMKE, olay yerindeki acil durumlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmek için gerekli tüm donanıma sahiptir.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği kayalık alana düşen bir yamaç paraşütü pilotu yaralandı. Dağda konuşlanan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ihbarın ardından bölgeye çıkış yaparak yaralıya ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sedyeyle yaklaşık 100 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği kayalık alana düşen bir yamaç paraşütü pilotu yaralandı. Dağda konuşlanan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ihbarın ardından bölgeye çıkış yaparak yaralıya ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sedyeyle yaklaşık 100 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği kayalık alana düşen bir yamaç paraşütü pilotu yaralandı. Dağda konuşlanan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ihbarın ardından bölgeye çıkış yaparak yaralıya ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sedyeyle yaklaşık 100 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği kayalık alana düşen bir yamaç paraşütü pilotu yaralandı. Dağda konuşlanan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ihbarın ardından bölgeye çıkış yaparak yaralıya ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sedyeyle yaklaşık 100 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği kayalık alana düşen bir yamaç paraşütü pilotu yaralandı. Dağda konuşlanan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ihbarın ardından bölgeye çıkış yaparak yaralıya ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sedyeyle yaklaşık 100 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği kayalık alana düşen bir yamaç paraşütü pilotu yaralandı. Dağda konuşlanan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ihbarın ardından bölgeye çıkış yaparak yaralıya ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sedyeyle yaklaşık 100 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği kayalık alana düşen bir yamaç paraşütü pilotu yaralandı. Dağda konuşlanan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ihbarın ardından bölgeye çıkış yaparak yaralıya ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sedyeyle yaklaşık 100 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği kayalık alana düşen bir yamaç paraşütü pilotu yaralandı. Dağda konuşlanan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ihbarın ardından bölgeye çıkış yaparak yaralıya ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sedyeyle yaklaşık 100 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği kayalık alana düşen bir yamaç paraşütü pilotu yaralandı. Dağda konuşlanan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ihbarın ardından bölgeye çıkış yaparak yaralıya ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sedyeyle yaklaşık 100 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

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