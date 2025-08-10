DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.825.926,14 -1,68%

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Fethiye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla düzenlenen operasyonda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 15:32
Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Fethiye'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon Detayları

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla operasyonel çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, toplam 2 kilo 872 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle birlikte büyük bir uyuşturucu operasyonu başarıyla tamamlanmış oldu.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İncelemelerin sonuçlanmasıyla, 3 şüpheli tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum, yerel halk arasında rahat bir nefes aldırdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 2 kilo 872 gram esrar ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Ovit Yayla Şenlikleri'nde Güçlü Birlik Mesajı
2
Antalya'da Mobilya Atölyesinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
3
AFAD Başkanı Pehlivan'dan Çanakkale Yangınlarına İlişkin Önemli Açıklamalar
4
Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!
5
ABD'li Yetkililer, Gizemli Dron Olaylarında Anormal Durum Bulamadı
6
Erzurum Ovası Güreşleri'nde Yunus Emre Yıldız Başpehlivan Oldu
7
Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın: Hızla Yayılıyor

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı