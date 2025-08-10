Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Fethiye'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon Detayları

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla operasyonel çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, toplam 2 kilo 872 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle birlikte büyük bir uyuşturucu operasyonu başarıyla tamamlanmış oldu.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İncelemelerin sonuçlanmasıyla, 3 şüpheli tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum, yerel halk arasında rahat bir nefes aldırdı.

