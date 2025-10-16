Fethiye'de Yamaç Paraşütü Faciası: Frederick Sass Denize Düşüp Ağır Yaralandı
Olayın Detayları
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken denize düşen Alman pilot Frederick Sass, ağır yaralandı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden kalkış yapan pilot Frederick Sass, iniş sırasında denize düştü.
Kurtarma ve Tedavi
Sass’ın düştüğünü gören bölgedeki tekneciler, pilotu denizden çıkardı. Yaralanan pilot, kıyıda bekleyen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Sass’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
