Fethiye'de Yamaç Paraşütü Faciası: Frederick Sass Denize Düşüp Ağır Yaralandı

Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden kalkan Alman pilot Frederick Sass, inişte denize düşerek ağır yaralandı; hayati tehlikesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 18:08
Olayın Detayları

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken denize düşen Alman pilot Frederick Sass, ağır yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden kalkış yapan pilot Frederick Sass, iniş sırasında denize düştü.

Kurtarma ve Tedavi

Sass’ın düştüğünü gören bölgedeki tekneciler, pilotu denizden çıkardı. Yaralanan pilot, kıyıda bekleyen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Sass’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

