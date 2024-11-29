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Fethiye'de Yaşlılar ve Çocuklar Bahçe Duvarını Renklendirdi

Fethiye Gençlik Merkezi'nin duvarı, çocuklar ve 60 yaş üzeri bireylerin ortak çalışmasıyla boyandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 18:46
Fethiye'de Yaşlılar ve Çocuklar Bahçe Duvarını Renklendirdi

Fethiye'de Renkli Bir İşbirliği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gençlik merkezinin bahçe duvarı, çocuklar ve 60 yaş üzeri bireyler tarafından yapılan resimlerle hayat buldu. Bu rengarenk çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yürüttüğü Sağlıklı Aktif Yaş Alma Programı çerçevesinde gerçekleştirildi.

“10 Parmağımda 10 Marifet” Projesi

Fethiye Gençlik Merkezi işbirliği ve Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen “10 Parmağımda 10 Marifet” projesi, 60 yaş üzeri bireylerin çocuklarla bir araya gelmesini sağladı. Proje kapsamında, gençlik merkezinin bahçe duvarına yapılan resimler, sosyal bağları güçlendirirken sanatsal bir etkinlik gerçekleştirildi.

Topluma Örnek Oluyorlar

MSKÜ Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Cemil Yavuz, gazetecilere verdiği demeçte, 60 yaş üzeri bireylerin toplumun örnek bireyleri olduğunu ifade etti. Yavuz, “Bu projeyle kuşakları bir araya getirip, onların sosyal sorumluluk projelerine katılımını sağladık. Merkezin duvarları çocuklarla renklendirildi. Çok güzel bir proje oldu.” şeklinde konuştu.

Merkezin Duvarı Rengarenk

Fethiye Gençlik Merkezi Müdürü Fatma Yağlı da, 60 yaş üstü bireyler ve gençlik merkezine üye çocukların iş birliği ile duvarın rengarenk hale geldiğini belirtti. Bu tür projelerle farklı yaş gruplarının bir arada çalışarak güzel işler başardığını söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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