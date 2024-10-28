Fetih Hareketi, Mervan el-Bergusi'nin Hayatını Tehdit Eden İsrail Politikalarını Kınıyor

Fetih Hareketi'nden Kritik Açıklama

Fetih Hareketi, İsrail hükümetinin hapisteki Mervan el-Bergusi'nin hayatına kastettiği yönündeki endişeleri dile getirdi. Ulusal Konsey Başkanı Ruhi Fettuh, hapishane koşullarının son derece ağır olduğunu belirtti.

Tecrit ve İşkence Uyarısı

Açıklamada, başta Mervan el-Bergusi olmak üzere, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin yoğun tecrit ve şiddete maruz kaldıkları ifade edildi. "Bergusi’nin hapishanede en korkunç şartlarda, üç aydır tecrit altında tutulduğunu" vurgulayan Fettuh, uluslararası camiaya acil müdahale çağrısında bulundu.

Bergusi'nin Durumu ve Uluslararası Tepki

Megiddo Hapishanesi'nde tutulan Bergusi'nin, çeşitli şiddet araçlarıyla saldırıya uğradığını ve vücudunda ciddi yaralanmalar meydana geldiğini aktaran Fettuh, bu tür ihlallerin en güçlü şekilde kınanması gerektiğini bildirdi.

Bergusi ve diğer Filistinli tutukluların hayatına kastetmenin gerilimi artıracağı ve sosyal patlamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer uluslararası kuruluşlara seslenildi.

Fetih Hareketi ve Mervan el-Bergusi

Mervan el-Bergusi, 1987’deki ilk İntifada’nın önemli figürlerinden biri olarak biliniyor. 2000 yılındaki ikinci İntifada sırasında da dikkat çeken bir rol üstlenen Bergusi, 2002’den beri İsrail'de tutuklu bulunuyor ve hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası verilmiş durumda.

Fettuh, uluslararası insani yardım kuruluşlarının Bergusi ve diğer tutuklular için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, Fetih Hareketi, Mervan el-Bergusi'nin güvenliğinden endişe duyuyor ve uluslararası müdahale çağrısında bulunuyor.