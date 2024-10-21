FETÖ Darbe Girişiminde Yaralanan Kani Yeşilyurt'un Açıklamaları

FETÖ Elebaşı Gülen'e Hakkını Helal Etmiyor

Kani Yeşilyurt, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimi sırasında yaralanmış bir vatandaş olarak, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'e olan duygularını açıkça ifade etti. "Kesinlikle hakkımı helal etmiyorum. Huzuru mahşeri sabırsızlıkla bekliyorum. O gün Rabbimin huzurunda haklarımın tamamını almadan kesinlikle yakasını bırakmayacağım," dedi.

Bacağından Yaralandı, Zor Süreç Geçirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yaşadığı çatışmada sol bacağından G3 piyade tüfeğiyle vurulan Yeşilyurt, bu olayın ardından 38 gün hastanede kaldığını ve şu an sol bacağını kullanmakta zorluk çektiğini belirtti. Yaralanmasının ardından bedeninde engelli hale geldiğini vurguladı.

Yeşilyurt, "O gece büyük bir mücadele verdik. Şu an, 'İyi ki devletim ve milletim için o gece sokağa çıkmışım, iyi ki yaralanmışım. Keşke şehit olsaydım!' diyorum. Ama Allah'ın takdiri buraya kadarmış," ifadelerini kullandı.

Devlet ve Millet Vurgusu

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü değerlendirirken, "Gülen'in ölümü bizim için mutlu ve güzel bir haber," diye ekleyen Yeşilyurt, gençlere devlete sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı. "Devletimizi kaybedersek, milletimizi de kaybederiz. Huzurumuzu kaybederiz. O sebeple ne olursa olsun devlet bizim devletimiz. Devletimize sahip çıkacağız," şeklinde konuştu.