DOLAR
34,25 0,62%
EURO
37,22 0,14%
ALTIN
3.012,65 -0,62%
BITCOIN
2.338.418,41 0,88%

FETÖ Darbe Girişiminde Yaralanan Kani Yeşilyurt'un Açıklamaları

Kani Yeşilyurt, FETÖ elebaşı Gülen'e hakkını helal etmediğini ve devletine sahip çıkma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 14:56
FETÖ Darbe Girişiminde Yaralanan Kani Yeşilyurt'un Açıklamaları

FETÖ Elebaşı Gülen'e Hakkını Helal Etmiyor

Kani Yeşilyurt, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimi sırasında yaralanmış bir vatandaş olarak, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'e olan duygularını açıkça ifade etti. "Kesinlikle hakkımı helal etmiyorum. Huzuru mahşeri sabırsızlıkla bekliyorum. O gün Rabbimin huzurunda haklarımın tamamını almadan kesinlikle yakasını bırakmayacağım," dedi.

Bacağından Yaralandı, Zor Süreç Geçirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yaşadığı çatışmada sol bacağından G3 piyade tüfeğiyle vurulan Yeşilyurt, bu olayın ardından 38 gün hastanede kaldığını ve şu an sol bacağını kullanmakta zorluk çektiğini belirtti. Yaralanmasının ardından bedeninde engelli hale geldiğini vurguladı.

Yeşilyurt, "O gece büyük bir mücadele verdik. Şu an, 'İyi ki devletim ve milletim için o gece sokağa çıkmışım, iyi ki yaralanmışım. Keşke şehit olsaydım!' diyorum. Ama Allah'ın takdiri buraya kadarmış," ifadelerini kullandı.

Devlet ve Millet Vurgusu

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü değerlendirirken, "Gülen'in ölümü bizim için mutlu ve güzel bir haber," diye ekleyen Yeşilyurt, gençlere devlete sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı. "Devletimizi kaybedersek, milletimizi de kaybederiz. Huzurumuzu kaybederiz. O sebeple ne olursa olsun devlet bizim devletimiz. Devletimize sahip çıkacağız," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı
2
İHH İstoç Temsilciliği'nden İdlib'deki Çocuklara Destek
3
Beşiktaş'ta Yangınla İlgili Keşif Gerçekleşti
4
BM, İsrail'in Gazze'nin Kuzeyine Yardım Girişimlerini Engelledi
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akademik Yıl Açılışında Önemli Mesajlar
7
İmamoğlu, Medya Temsilcileriyle Buluştu

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak