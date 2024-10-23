FETÖ Elebaşının Suç Dosyasında Darbe ve Suikastler Bulunuyor

FETÖ Elebaşı Gülen'in Suç Kaydı

Fetullah Gülen, FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) lideri olarak, birçok suçlamayla karşı karşıya. 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminden önce örgüt üyelerine kamera karşısında 'darbe' talimatı vermesi, onun suç dosyasının başını çekiyor. Gülen, bu girişimle ilgili olarak sıradan bir kişi değil, '1 numaralı sanık' olarak mahkemelerde yer aldı.

Darbe Girişimi ve Sonuçları

FETÖ, 15 Temmuz'da Türkiye'de bir darbe girişiminde bulunarak ülkenin yönetimini ele geçirmeye çalıştı. Bu girişim, kamu görevlileri ve vatandaşların direnişi sayesinde başarısız oldu. Türkiye genelinde, bu süreçte 252 kişi hayatını kaybederken, 2000'i aşkın kişi de gazi oldu.

Soruşturmalar ve Yakalamalar

Darbe girişiminin hemen ardından, Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çeşitli soruşturmalar başlatıldı. Gülen, kurduğu örgüt içerisinde 'sivil imam' olarak görev yapan yöneticilerle birlikte, darbe girişiminin ana yöneticisi olarak yargılandı.

Çatı Davası ve Diğer Yargılamalar

Gülen, Genelkurmay çatı davası dahil olmak üzere birçok davada sanık olarak yer aldı. Bu davalarda, 17 sanık ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılırken, firari sanıkların dosyaları başka bir dava kapsamında değerlendirildi.

Suikastler ve Yargılamalar

Gülen, ayrıca bir başka davada Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un suikastıyla ilgili de yargılandı. Bu suikastın FETÖ'nün talimatıyla gerçekleştiği, yapılan soruşturmada tespit edildi. Gülen, bu davada da 'suç işlemek için örgüt kurma' suçlamasıyla yargılandı.

Bir diğer önemli olay ise akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun suikastına ilişkindir. Hablemitoğlu, 2002 yılında öldürüldü ve Gülen, bu olayın sanıkları arasında yer alıyor. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, ilgili davaları incelemeye devam etmektedir.