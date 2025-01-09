FETÖ firarisi İsmail Köse Bursa'da yakalandı, tutuklandı

FETÖ'nün Yargı Yapılanmasına Darbe: Eski Yargıtay Üyesi İsmail Köse Tutuklandı

FETÖ'nün yargı yapılanmasına dair yürütülen soruşturma kapsamında, uzun süredir firari olarak aranan eski Yargıtay Üyesi İsmail Köse, Bursa'da yakalandı. Köse, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Gözaltı ve Operasyon Süreci

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve 18 Temmuz 2016 tarihinde hakkında geçici gözaltı kararı bulunan İsmail Köse, emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla Bursa'daki örgüt hücre evinde ele geçirildi. Yakalanmasının ardından Ankara'ya getirilen Köse, buradaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

ByLock Kullanıcısı

İsmail Köse'nin, FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan ByLock programını kullandığı ve örgütün mahrem imamları tarafından ardışık olarak arandığı bildirildi.

9 Yıllık Firari

Köse, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yargıyı ele geçirme talimatlarını hayata geçirmek için örgüt içerisinde yer alan isimlerden biriydi. Yargıtay Üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen Köse, 9 yıldır firari olarak aranıyordu.

Tanıklık ve Bağlantılar

Köse'nin, FETÖ ile bağlantılı eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'yi örgütle tanıştırdığı biliniyor. Hamsici, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılanmakta ve Köse'nin davetiyle örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ifade etmiştir.

Eski Yargıtay Üyesi İsmail Köse'nin tutuklanması, FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini göstermektedir. Kamuoyunda önemli bir yer tutan bu gelişme, yargıdaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmaların ciddiyetini de gözler önüne sermektedir.