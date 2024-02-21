FETÖ hükümlüsü Nesibe Özer hakkında açık cezaevi talebine itiraz geldi

2019 yılında “FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 11 yıl 3 ay hapis cezası alan ve cezası Yargıtay tarafından kesinleşen eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan açık cezaevine geçebilmek için başvuruda bulundu. Özer’in başvurusu, İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirilecek.

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer, FETÖ üyeliği suçundan hapis yatarken açık cezaevine geçmek istedi. Ancak 22 Aralık 2023’te iyi hal kararı verilmedi. Özer, bu karara ve Bakırköy 3. İnfaz Hakimliğinin 10 Ocak’taki ret kararına itiraz etti. Özer’in başvurusunu inceleyen Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Şubat’ta Özer’in lehine karar vererek, infaz hakimliğinin kararını bozdu.

CEZAEVİ SAVCILIĞININ TALEBİ ÜZERİNE İTİRAZDA BULUNULDU

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesinin itiraz edilemez bir kararına karşı kanun yararına bozma isteminde bulundu. Cezaevi savcılığının talebi üzerine, 16 Şubat’ta Nesibe Özer’in açık cezaevine nakli kararlaştırıldı. Mahkeme kararına uygun olarak hareket eden hükümlü Özer, İstanbul’da kadın açık cezaevi olmadığından Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumuna başvurdu.