FETÖ'nün Sözde Emniyet İmamı Kemalettin Özdemir'e Hapis Cezası

FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' olduğu belirtilen Kemalettin Özdemir, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:19
FETÖ'nün Sözde Emniyet İmamı Kemalettin Özdemir'e Hapis Cezası

FETÖ'nün Sözde 'Emniyet İmamı' Özdemir'in Ceza Süreci

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Kemalettin Özdemir, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma Süreci ve Savunmalar

Duruşmaya tutuksuz olarak katılan Özdemir, mahkeme başkanının önceki celsede açıklanan savcının görüşüne atıfta bulunarak son savunmasını yaptı. Özdemir, 2010 yılından itibaren FETÖ ile mücadele ettiğini ve bu süreçte devletin üst düzey yetkilileriyle görüşme yaptığını öne sürdü. Sanığın avukatı ise müvekkilinin cezalandırılmaması gerektiğini savundu.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, Özdemir'in eylemini sabit gördü ve 15 yıl hapis cezası verdi. Ancak sanığın etkin pişmanlık göstermesi dikkate alınarak TCK'nin 221/4. maddesi gereği ceza 3 yıl 9 ay hapse çevrildi. Ardından duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesi uygulanarak ceza 3 yıl 1 ay 15 güne indirildi.

Özdemir'in Örgütsel Faaliyetleri

İddianamede, Kemalettin Özdemir'in FETÖ'nün sözde "emniyet mahrem imamı" olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, terör örgütünün üst yönetimiyle telefon irtibatı kurduğuna dikkat çekiliyor. Özdemir'in örgütün mahrem yapılanması ile irtibat kurarak örgüt üyeleriyle çokça iletişim sağladığı, bu durumun HTS Analiz Raporu'nda sabit olduğu ifade ediliyor.

Özdemir'in Yargılama Sürecindeki İfadesi

Özdemir'in terör örgütü içinde yönetici olarak aktif görev üstlendiği, verilen ifadelerin etkin pişmanlığa uygun bilgiler içerdiği belirtiliyor. İddianamede, şüphelinin 2015 yılında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek verdiği ifadelerin yararlı bilgiler sunduğu ifade ediliyor.

Özdemir için FETÖ ile bağlantılı suçlamalardan dolayı 22 yıl 6 aya kadar hapis talep edilmişti.

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