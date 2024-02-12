FETÖ sanığı eski albaya 6 yıl hapis cezası

Eski bir albay, FETÖ'nün "gizli imamları"yla irtibat kurduğu iddiasıyla yargılandı ve "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

FETÖ sanığı eski albaya 6 yıl hapis cezası
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Adana'daki 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 2016 yılında emekliye ayrılan eski albay E.B. ve avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık E.B'nin FETÖ'nün "gizli imamları"yla kontörlü telefonlar ve büfelerden düzenli ve sıralı aramalarla bağlantı kurduğunu, örgütün gizli askeri yapılanmasının bir parçası olduğunu ve kod isim kullandığını, tanıkların somut ve tutarlı ifadeleri ve teşhisleri olduğunu belirtti ve E.B'nin "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ceza verilmesini talep etti.

Eski albay E.B, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, "FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer almadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi. Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti ve tutukluluk halinin sürmesine hükmetti.

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