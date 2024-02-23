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FETÖ soruşturması sürüyor: Örgütün Hava Kuvvetleri yapılandırmasına yönelik 15 gözaltı

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri’ndeki örgütlenmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 15 kişi için gözaltına alma kararı çıkardı.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 09:26
FETÖ soruşturması sürüyor: Örgütün Hava Kuvvetleri yapılandırmasına yönelik 15 gözaltı

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki örgütlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli servisleri denilen yapılanmasına bağlı oldukları ve örgütün "sivil imamları"na kontörlü sabit hatlar aracılığıyla ulaştıkları belirlenen zanlılar hakkında soruşturma açıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağlantısı kesilen 5 subay, 1 astsubay, 1 askeri öğrenci ve 8 sivil için gözaltı emri çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için operasyonlara devam ediyor.

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