FETÖ Üyesi Halil Özkök, Gizlenme Talimatlarıyla Yakalandı

FETÖ firarisi Halil Özkök, İstanbul'da yakalandı. Operasyonda gizlenme talimatlarına ulaşılındı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:31
FETÖ Üyesi Halil Özkök, Gizlenme Talimatlarıyla Yakalandı

FETÖ Üyesi Halil Özkök'ün Yakalanma Süreci

FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen ihraç öğretmen Halil Özkök, İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda yakalandı.

Ortak Çalışma ile Yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, FETÖ kapsamında firari olarak aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak bir çalışma yürüttü. Operasyon öncesinde yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Özkök'ün Bahçelievler'deki saklandığı adres belirlendi.

Dijital İzler ve Gizlenme Talimatları

Yakalama operasyonu sırasında, Halil Özkök'ün dijital materyalleri incelendi. İncelemeler sonucunda, FETÖ'nün örgütsel iletişimi için kullandığı "Signal" isimli haberleşme uygulaması üzerinden kendisine verilen gizlenme talimatlarına ulaşıldı. Bu talimatlar arasında, yurt dışına kaçmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ve mağduriyet senaryolarının hazırlanması gibi bilgiler yer aldı.

Fiziki Takip ve Kaçış Planları

Özkök'ün iletişim kayıtlarında, takip edilme ihtimaline karşı alınması gereken önlemler vurgulandı. Örgüt üyelerine, ikamet çevresinde kontrol yapmaları, park halindeki araçların plakalarını ezberlemeleri ve kaçış şüpheli durumlarda toplu taşıma araçlarından hızlıca inimleri önerildi. Ayrıca, yurt dışına kaçarken koyu renkli yazısız kıyafetler ve kışlık su geçirmez bot giymeleri gerektiği belirtildi.

Yasal Süreç

Gözaltına alınan Halil Özkök, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda ise tutuklanmasına karar verildi.

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