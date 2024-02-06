FETÖ üyesi polis Erzurum'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve görevden atılan eski polis Halil K'yı yakalamak için İstihbarat ve Terörle Mücadele şube ekiplerini görevlendirdi.

Halil K, çalışmanın ardından polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye götürüldü. Halil K, adliyedeki işlemlerinin ardından hapse gönderildi.