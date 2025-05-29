FETÖ'ye İzmir Merkezli Operasyonda 13 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de FETÖ Operasyonu: 13 Tutuklama!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik, İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda 34 şüpheliden 13'ü tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 26 Mayıs'ta düzenlenen operasyon, örgütün güncel yapılanma faaliyetlerini deşifre etmeye yönelikti.

Gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Künefeci Tesisi Üzerinden Vergi Kaçırma

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, geçen yıl 24 Aralık'ta bir künefeciye düzenlenen operasyonda işletmenin hesap hareketlerini incelemeye aldı. Soruşturma sonucunda künefecinin paravan bir şirket olarak kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin, işletmede naylon fatura düzenleyerek devletten vergi kaçırdığı ve elde edilen paraların örgüte aktarılmak üzere kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, örgütte bir bağı olmayan kişilerin işe alınmadığı künefecide, çalışan maaşlarından yapılan kesintilerin 'himmet' adı altında FETÖ'ye finans sağlamak amacıyla yapıldığı tespit edildi.

Operasyon Detayları

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından elde edilen verilere dayanarak 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İzmir, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. 7 şüphelinin ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığı bildirildi.

Polis, operasyonun ilkinin hedeflerinden biri olan Bayraklı ilçesindeki künefeciye 24 Aralık 2022'de FETÖ'nün güncel yapılanması çerçevesinde operasyon düzenlemiş, 18 şüpheliden 13'ünü tutuklayarak, 5'ini adli kontrol koşulu ile serbest bırakmıştı. Örgütün "hücre evi" gibi kullandığı bu işletme mühürlenirken, şüphelilerin bu aracılığıyla FETÖ'ye 40 milyon lira finansman sağladığı ortaya çıkmıştı.

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 100 bin lira, 33 cumhuriyet altını, 2 gram altın, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.