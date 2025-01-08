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FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-33 Operasyonlarında 36 Şüpheli Tutuklandı

38 ilde gerçekleştirilen Kıskaç-33 operasyonlarında 63 şüpheliden 36'sı tutuklandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 08:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 08:36
FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-33 Operasyonlarında 36 Şüpheli Tutuklandı

FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-33 Operasyonları Sonuç Verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye karşı gerçekleştirilen Kıskaç-33 operasyonlarının başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Son iki haftada 38 ilde yapılan operasyonlar neticesinde toplam 63 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 36'sı tutuklandı.

Operasyon Bilgileri

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde ve il jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarla ilgili detayları aktardı. Operasyonlar, terör örgütüne üye olmak, finans sağlamak ve sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlamalarıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik düzenlendi.

Başarı ve Mücadele Vurgusu

Operasyonların gerçekleştirildiği iller arasında Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirler de yer aldı. Gözaltına alınan 63 şüpheliden 2'sinin adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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