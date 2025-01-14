FETÖ'ye Yönelik Sınav Usulsüzlüğünde 7 Gözaltı Kararı

FETÖ'ye Yönelik Sınav Usulsüzlüğü Soruşturmasında Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, söz konusu soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen soruşturma neticesinde, FETÖ üyeleri tarafından sınav öncesinde yazılı sorulara erişim sağlandığı ve bu soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bu soruşturma çerçevesinde, elde edilen bilgilere göre, sınav sorularını alarak başarı gösteren 7 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.