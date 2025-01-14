FETÖ'ye Yönelik Sınav Usulsüzlüğünde 7 Gözaltı Kararı

2012 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı'nda FETÖ'ye yönelik 7 gözaltı kararı alındı. Soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:25
FETÖ'ye Yönelik Sınav Usulsüzlüğünde 7 Gözaltı Kararı

FETÖ'ye Yönelik Sınav Usulsüzlüğü Soruşturmasında Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, söz konusu soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen soruşturma neticesinde, FETÖ üyeleri tarafından sınav öncesinde yazılı sorulara erişim sağlandığı ve bu soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bu soruşturma çerçevesinde, elde edilen bilgilere göre, sınav sorularını alarak başarı gösteren 7 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak'taki Suriyeli Sığınmacılar PKK/YPG Yüzünden Ülkelerine Dönemiyor
2
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eronat, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
3
Erzurum'da Yaşlı Çiftin Evi Yangında Kül Oldu
4
Isparta'nın Narkotik Kahramanı 'Milon' Üçüncü Kez Ayın Köpeği Seçildi
5
Güney Kore'de Yoon'un Azil Davası İlk Duruşması Gerçekleşti
6
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 12 Ada Türk Milletinden Gasbedilmiştir

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!