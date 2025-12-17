DOLAR
Bondi saldırısı sonrası Berlin'de Yahudi kurumlarına yeni güvenlik bariyerleri

Bondi Plajı'ndaki 14 Aralık saldırısının ardından Berlin'de sinagog ve Yahudi kurumlarının önüne hareketli bariyerler yerleştirildi; yaklaşık 1,5 milyon euro ayrıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:08
Bondi saldırısı sonrası Berlin'de Yahudi kurumlarına yeni güvenlik bariyerleri

Bondi saldırısı sonrası Berlin'de Yahudi kurumlarına yeni güvenlik bariyerleri

Avustralya’da 14 Aralık tarihinde Bondi Plajı’nda düzenlenen Hanuka etkinliğinde Yahudileri hedef alan saldırının ardından, Berlin’deki Yahudi kurumlarının güvenlik önlemleri artırıldı.

Bariyerler ve yerleştirme

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı İris Spranger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentteki Yahudi kurumlarının önlerine yaklaşık 1 metre 20 santimetre yüksekliğinde ve her biri 350 kilogram ağırlığında hareketli bariyerlerin yerleştirildiğini bildirdi.

Spranger, bariyerlerin başkentteki sinagogların, Yahudi Lisesi’nin, Yahudi Toplum Merkezi’nin ve Berlin Yahudi Müzesinin önüne konulduğunu belirtti. Bu düzenlemenin, bölgedeki 24 saat nöbet tutan polis varlığını tamamlayarak daha kapsamlı bir koruma sağlayacağı vurgulandı.

Maliyet ve amaç

Açıklamada, Berlin’de Yahudi kurumlarına yönelik yeni tedbirler için yaklaşık 1,5 milyon euro kaynak ayrıldığı kaydedildi. Spranger, "Berlin’deki Yahudi yaşamını korumak benim en büyük önceliğim." diyerek güvenlik önlemlerinin gözden geçirilip yeniden düzenlendiğini ifade etti.

Yeni bariyerlerin özellikle muhtemel araçlı saldırıları engellemeye yönelik olduğu, olası bir saldırıda araçların durdurularak kullanılamaz hale getirilebileceği bildirildi.

Sydney (Bondi) saldırısı

Sydney’deki Bondi Plajı’nda baba-oğul iki saldırgan, pazar günü Hanuka Bayramı’nı kutlayan Yahudilerin üzerine ateş açmış; 15 kişi hayatını kaybetmiş, en az 40 kişi yaralanmıştı.

Polis, saldırganlardan 50 yaşındaki baba Sajid Akram’ı vurarak öldürmüş, 24 yaşındaki oğlu Naveed Akram ise yaralanmıştı.

