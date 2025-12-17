DOLAR
Kadirli'de Turp Mesaisi: Kadınlar Soğuk Suda Ekmek Mücadelesi

Kadirli'de kadınlar Savrun Çayı'nın soğuk sularında turpları yıkayıp torbalayarak İstanbul, Ankara, Adana ve Diyarbakır'a gönderiyor; mesai sabah 7.30-8'de başlıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:54
Soğuk Suda Yıkama, Torbalama ve Türkiye'ye Dağıtım

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde turp hasadıyla başlayan yoğun mesai, kadın işçilerin soğuk suya girerek yaptıkları titiz çalışmalarla sürüyor. Tarladan gelen ürünler Savrun Çayı’nın soğuk sularında yıkanıyor, torbalanıyor ve ülke genelindeki market ve sofralara gönderiliyor.

Sabah erken saatlerde başlayan mesai, traktör römorklarıyla getirilen turpların boşaltılmasıyla başlıyor. İşçiler hortumlarla ve akan suyla temizlik yapıyor; soğuk hava koşullarına rağmen üretime katkı sunuyorlar.

Feride Kocaman işe yeni başlamanın zorluklarına değindi: "Suyun içinde çalışıyoruz ama alışkın olduğumuz için bize zor gelmiyor. Normalde zor bir iş ama bilene kolay. Sabah 7.30-8 gibi başlıyoruz. Kamyon ne zaman dolarsa işimiz o zaman bitiyor"

Çalışanlar, turpun tarladan sofraya uzanan yolculuğunu şöyle özetledi: "Turp tarladan geliyor, burada suya dökülüyor, yıkanıyor. Biz de torbalama işlemini yapıyoruz. İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır nereye istenirse oraya gidiyor. Biz de evde limonla, pul biberle tüketiyoruz, çok şifalı"

Kadınların hem aile bütçesine katkı sağlaması hem de tarımsal üretim zincirindeki rolü haberin merkezinde yer alıyor.

