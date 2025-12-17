Kadirli'de Turp Mesaisi: Kadınlar Soğuk Suda Ekmek Mücadelesi

Soğuk Suda Yıkama, Torbalama ve Türkiye'ye Dağıtım

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde turp hasadıyla başlayan yoğun mesai, kadın işçilerin soğuk suya girerek yaptıkları titiz çalışmalarla sürüyor. Tarladan gelen ürünler Savrun Çayı’nın soğuk sularında yıkanıyor, torbalanıyor ve ülke genelindeki market ve sofralara gönderiliyor.

Sabah erken saatlerde başlayan mesai, traktör römorklarıyla getirilen turpların boşaltılmasıyla başlıyor. İşçiler hortumlarla ve akan suyla temizlik yapıyor; soğuk hava koşullarına rağmen üretime katkı sunuyorlar.

Feride Kocaman işe yeni başlamanın zorluklarına değindi: "Suyun içinde çalışıyoruz ama alışkın olduğumuz için bize zor gelmiyor. Normalde zor bir iş ama bilene kolay. Sabah 7.30-8 gibi başlıyoruz. Kamyon ne zaman dolarsa işimiz o zaman bitiyor"

Çalışanlar, turpun tarladan sofraya uzanan yolculuğunu şöyle özetledi: "Turp tarladan geliyor, burada suya dökülüyor, yıkanıyor. Biz de torbalama işlemini yapıyoruz. İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır nereye istenirse oraya gidiyor. Biz de evde limonla, pul biberle tüketiyoruz, çok şifalı"

Kadınların hem aile bütçesine katkı sağlaması hem de tarımsal üretim zincirindeki rolü haberin merkezinde yer alıyor.

OSMANİYE'NİN KADİRLİ İLÇESİNDE TURP HASADIYLA BİRLİKTE KADINLARIN ZORLU MESAİSİ DEVAM EDİYOR. TARLADAN GELEN TURPLAR, SOĞUK KIŞ ŞARTLARINDA YIKANARAK TORBALANIYOR, ARDINDAN YURDUN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR.