Fidan, ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti.
Görüşme Ankara’da gerçekleşti. Tom Barrack, haberde yer aldığı şekilde ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi sıfatıyla Fidan ile bir araya geldi.
Resmi temaslara ilişkin ayrıntılar ve tarafların açıklamaları haberde belirtilmemiştir.
