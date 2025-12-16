DOLAR
Fidan, ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile Ankara’da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:50
Fidan, ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da Kabul Etti

Fidan, ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti

Hakan Fidan ile Tom Barrack arasında Ankara'da resmi görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti.

Görüşme Ankara’da gerçekleşti. Tom Barrack, haberde yer aldığı şekilde ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi sıfatıyla Fidan ile bir araya geldi.

Resmi temaslara ilişkin ayrıntılar ve tarafların açıklamaları haberde belirtilmemiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ABD’NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ TOM BARRACK’I KABUL...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ABD’NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ TOM BARRACK’I KABUL ETTİ.

