Fidan ile Busaidi telefonda görüştü: Filistin ve Gazze gündemi

Fidan ile Busaidi telefonda görüştü
Filistin tanınması ve Gazze'deki insani durum görüşmenin ana başlıkları oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede ikili ilişkiler, Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çalışmalar ve Gazze'deki insani durum ele alındı.
Taraflar arasında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemi vurgulandı.