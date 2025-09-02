DOLAR
Fidan ile Busaidi telefonda görüştü: Filistin ve Gazze gündemi

Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Bedir el-Busaidi ile telefonda görüşerek Filistin Devleti'nin tanınması çalışmaları ve Gazze'deki insani durumu ele aldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 18:10
Fidan ile Busaidi telefonda görüştü: Filistin ve Gazze gündemi

Fidan ile Busaidi telefonda görüştü

Filistin tanınması ve Gazze'deki insani durum görüşmenin ana başlıkları oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede ikili ilişkiler, Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çalışmalar ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

Taraflar arasında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemi vurgulandı.

