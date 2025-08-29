Fidan: İsrail'le Ticaret Kesildi, Türk Gemileri ve Uçaklara Yasak

Açıklama

Fidan tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile ekonomik ilişkilerde radikal bir adım atıldığı ifade edildi.

Fidan: "İsrail’le ticaretimizi tamamen kestik. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. (İsrail) Uçaklarının ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz"

Fidan'ın sözleri, Türkiye'nin hem deniz ulaşımı hem de hava sahası konusunda net bir tutum sergilediğini gösteriyor.

Bu açıklama, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir kırılma noktasını işaret ediyor ve bölgesel dengeler üzerindeki etkileri yakından izlenecek.