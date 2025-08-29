DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
47,97 0,38%
ALTIN
4.512,5 -0,11%
BITCOIN
4.533.409,83 1,56%

Fidan: İsrail'le Ticaret Kesildi, Türk Gemileri ve Uçaklara Yasak

Fidan, İsrail ile ticaretin tamamen kesildiğini; Türk gemilerinin limanlara ve İsrail uçaklarının hava sahamıza girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:58
Fidan: İsrail'le Ticaret Kesildi, Türk Gemileri ve Uçaklara Yasak

Fidan: İsrail'le Ticaret Kesildi, Türk Gemileri ve Uçaklara Yasak

Açıklama

Fidan tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile ekonomik ilişkilerde radikal bir adım atıldığı ifade edildi.

Fidan: "İsrail’le ticaretimizi tamamen kestik. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. (İsrail) Uçaklarının ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz"

Fidan'ın sözleri, Türkiye'nin hem deniz ulaşımı hem de hava sahası konusunda net bir tutum sergilediğini gösteriyor.

Bu açıklama, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir kırılma noktasını işaret ediyor ve bölgesel dengeler üzerindeki etkileri yakından izlenecek.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hitit Çocuk Üniversitesi'nde 59 Öğrenci Kep Attı
2
Ağrı Patnos'ta Trafik Kazası: Kamyonet ile Hafif Ticari Çarpıştı, 8 Yaralı
3
Gümüşhane'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Sürücü Yaralandı
4
Haluk Görgün: Türk Savunma Sanayisi %83 Yerlilik ve 7,1 Milyar $ İhracatla Yükseliyor
5
Samsun'da 48 Bin Makaron Ele Geçirildi
6
Bakan Yumaklı: Gıda Arz Güvenliği ve Yeşil-Dijital Dönüşüm Önceliğimiz
7
Sarıgül: İslam Dünyası Gazze'ye Yönelik Soykırıma Sessiz Kaldı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı