Fidan-Rubio Telefonda Görüştü: Washington Toplantısı ve Gazze Değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda Washington toplantısının sonuçları ve Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 17:36
Fidan-Rubio Telefonda Görüştü: Washington Toplantısı ve Gazze Değerlendirmesi

Fidan-Rubio Telefonda Görüştü

Washington toplantısının sonuçları ve Gazze gündemi ele alındı

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Washington'da yapılan toplantının sonuçları ve Gazze'deki son durum değerlendirildi.

Taraflar arasındaki görüş alışverişinde, toplantı çıktılarının uygulanması ve bölgedeki gelişmelerin etkileri ele alındı. Görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik iletişimin sürdürülmesine işaret etti.

Heyetler arası temasların ve uluslararası diplomatik çabaların devam edeceği vurgulandı.

