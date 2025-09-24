Fidan ve Cooper New York'ta Türkevi'nde Görüştü: Gazze ve Ateşkes Ele Alındı

Hakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için New York'ta bulunduğu sırada Yvette Cooper ile Türkevi'nde bir araya gelerek ikili ilişkiler ve Gazze'deki ateşkes çabalarını ele aldı.

Fidan ve Cooper New York'ta Türkevi'nde Görüştü

İkili ilişkiler ve Gazze'de ateşkes çabaları gündemdeydi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. Taraflar ayrıca Gazze'deki durum ve ateşkesi sağlama çabaları üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Görüşme, 80. BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşti.

