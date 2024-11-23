Filipinler'de Koalisyon Çatlağı Derinleşiyor: Sara Duterte'nin Şok Eden İddiası

Filipinler'de Koalisyon Hükümetinde Derin Çatlak

Filipinler'de Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte, ülkedeki iktidar koalisyonundaki gerginliği artıracak bir iddiada bulundu. Duterte, kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'u, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmesi için bir suikastçi tuttuğunu açıkladı.

Basın Toplantısındaki Çarpıcı Açıklamalar

Düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklama, Filipinler basınında geniş yankı uyandırdı. Duterte'nin bu tür bir tehdidi kamuoyu önünde yapması, Başkanlık Sarayı tarafından "küstahça" olarak nitelendirildi ve bu durumun bir ulusal güvenlik sorunu haline geldiği belirtildi. Başkan Marcos ve ailesinin güvenliğinin artırıldığı bilgisi paylaşıldı.

İlişkilerde Yeni Bir Kriz Mi?

Bu açıklamalar, Marcos ile Duterte arasındaki ilişkilerde yeni bir çatlağa işaret ediyor. Koalisyon hükümetindeki derinleşen bölünme, Duterte'nin Haziran 2024'te Marcos ile yaşadığı anlaşmazlıkları gerekçe göstererek kabinedeki görevinden istifa etmesiyle daha da belirginleşmişti. Ancak, başkan yardımcıı olarak görevine devam etmesi, taraflar arasındaki gerginliği sürdürmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.