Filipinler, Eski Başkan Duterte'yi Yakalamak için 7 Bin Polis Görevlendiriyor

Filipinler'de, eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi yakalamak için 7 binden fazla polis görevlendirileceği bildirildi. Duterte, görev süresi boyunca yürüttüğü "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlardan dolayı Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bülten ile aranmaktadır.

Manila Times gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan bir Filipin Ulusal Polisi (PNP) yetkilisi, Interpol'ün hakkında kırmızı bülten çıkardığı Duterte'yi Hong Kong dönüşünde yakalamak amacıyla en az 7 bin polisin görevlendirileceğini ifade etti.

Güvenlik güçlerinin, Duterte'yi yakalamak için başkent Manila'daki Ninoy Aquino Havaalanı başta olmak üzere çeşitli ulaşım noktalarına dağıtıldığı öğrenildi. Ancak, Başkanlık Sarayı, Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığına dair herhangi bir bilgi almadıklarını bildirdi.

Duterte, İşbirliği Yapacağını Açıkladı

12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ara seçimler öncesinde Duterte, mevcut Başkan Yardımcısı ve kızı Sara Duterte ile birlikte Hong Kong’un Wan Chai ilçesini ziyaret etti. Burada konuşma yapan eski Başkan, 2016 yılında başlayan "uyuşturucuyla savaş" operasyonları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama emri çıkarılması halinde hapse gitmeye hazır olduğunu belirtti.

UCM ve Filipinler'in Uyuşturucuyla Savaş Operasyonları

UCM, Duterte'nin görev yaptığı 2016 ila 2022 yılları arasında yürütülen "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında iddia edilen insanlığa karşı suçlar için Eylül 2021'de soruşturma başlatmıştı. Ancak, Filipinler aynı suçlamaları inceleyerek UCM'nin yargı yetkisinin olmadığı iddiasında bulunarak soruşturmayı askıya almıştı.

Filipinler, UCM'nin ön soruşturma başlatmasından sonra 17 Mart 2018 tarihinde mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti. UCM, 18 Temmuz 2023 tarihinde soruşturmanın devamına karar vermiştir.