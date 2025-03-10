Filistin Başbakanı'ndan İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı

Filistin Başbakanı, İsrail'in saldırılarına son vermesi ve Gazze'yi açması için uluslararası toplumdan destek istedi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 19:50
Filistin Başbakanı'ndan İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarının sona ermesi ve Gazze'deki sınır kapılarının açılması için uluslararası baskı yapılmasını talep etti.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mustafa, Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya geldi. Görüşmede, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin, İsrail'e karşı daha fazla baskı uygulamak adına adım atması gerektiğinin altı çizildi.

Mustafa, İsrail'in, Gazze'deki yardım, geçici barınma ve inşaat malzemelerinin girişine izin vermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Batı Şeria'nın kuzeyindeki baskınları durdurması ve altyapı ile konutların tahrip edilmesine son vermesi gerektiğini dile getirdi.

Bettel ise, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) toplantılarında kabul edilen "Gazze'nin yeniden inşa" planının Avrupa Birliği tarafından olumlu karşılandığını belirtti. Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zorlukların giderilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından, 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

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Filistin Başbakanı'ndan İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı

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