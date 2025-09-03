Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, BBP Lideri Mustafa Destici'yi Ziyaret Etti

Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında diplomasi ve Gazze gündemi ele alındı

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki isim basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Destici, Büyükelçi Mustafa'nın yaklaşık 10 yıl görevini başarıyla yürüttüğünü vurgulayarak, "Sayın Mustafa, sadece Büyükelçilik yapmadı. Filistin'le Türkiye ilişkilerinin, Filistin halkıyla Türk halkının, Arap dünyasıyla yine Türkiye'nin ilişkilerinin gelişmesi noktasında da büyük gayretleri oldu. Bu 10 yıl süre içerisinde güzel bir dostluk ve kardeşlik içerisinde bu görevi yerine getirdi." dedi.

Destici ayrıca İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı lanetlediklerini ve bütün İslam dünyasının Filistin'in mücadelesine destek olması gerektiğini ifade etti.

Görevi sırasında Türkiye-Filistin diplomatik ilişkilerindeki başarısı ve yakınlığı için Mustafa'ya teşekkür eden Destici, şunları kaydetti: "Bugüne kadarki büyükelçilik görevi sırasında hem devletimizin kurumları ve yetkilileriyle hem meclisimizle, hem siyasi partilerimizle, bizlerle, hem de Türk halkıyla iyi ilişkiler içerisinde bir gönül köprüsü kurdular. Filistin'le Türkiye arasında var olan bu sevgiyi, muhabbeti daha da üst düzeye taşıdılar. Ben kendisine teşekkür ediyorum ve yeni görevinde başarılar diliyorum."

Büyükelçi Faed Mustafa da bu ay sonu itibarıyla görevinden ayrılacağını belirterek, "Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde, aziz Türk halkının Filistin'in davasına gösterdiği emeğe yakından şahit oldum. Aziz Türk halkının Filistin'e karşı duyduğu sevgiyi yakından gördüm, Filistin halkının acısını paylaştıklarını gördüm." dedi.

Mustafa, Gazze'de yaşananları tüm insanlığa karşı işlenen bir suç olarak nitelendirip, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dünyanın cellatlarına, Filistin'e karşı suç işleyenlere sözümüz şu ki, eğer Filistin halkından pes etmesini bekliyorsanız yanılıyorsunuz ve çok bekleyeceksiniz. Sayın Başkan Mahmud Abbas ve heyetine vize vermeyen Amerikan idaresi, Filistin davasını askıya alacaklarını gibi düşünüyorlarsa onlar da yanılıyor. Çünkü orada olan her Filistinli, Filistin davasını en güzel şekilde temsil ediyor. Güneşi hiçbir zaman engellemeyecekler. Bu zulüm devam etmeyecek. İnşallah zafer bizimdir. Kudüs başkentliğinde bir devletimiz olacak."

Görev süresi ay sonunda sona erecek olan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa (solda), Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi (sağda) parti genel merkezinde ziyaret etti.