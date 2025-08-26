Filistin'den İsrail'e Vergi Gelirleri İçin Uluslararası Baskı Çağrısı

Filistin yönetiminden İsrail'e vergi gelirleri için baskı çağrısı

Ramallah'ta düzenlenen haftalık hükümet toplantısının ardından yayımlanan açıklamada, İsrail'in gümrük vergilerinden elde edilen gelirleri alıkoyması nedeniyle ülkenin mali krize sürüklendiği vurgulandı.

Açıklamada, kötüleşen mali tablonun özellikle sağlık, eğitim ve güvenlik sektörlerini olumsuz etkilediği belirtildi ve hizmetlerin aksamaması için İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılması talep edildi.

Hükümetin, birikmiş yükümlülükleri karşılamak amacıyla mali kaynak sağlama çabalarını sürdürdüğü; ilgili makamlara ise çalışanların üzerindeki yükü hafifletmek, temel hizmetlerin sağlanmasını güvence altına almak ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından etkilenen bölgelere destek sağlamak için alınan tedbirlerin uygulanması talimatı verildiği bildirildi.

Vergi Fonları

Açıklamada, 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü uyarınca İsrail'in, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topladığı hatırlatıldı. İsrail, topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

Ancak İsrail, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek 2019 yılından bu yana bu vergilerde kesinti yapıyor. Bu gelirler, Filistin hükümetinin gelirlerinin yaklaşık yüzde 65'ini oluşturuyor.

İsrail'in vergi gelirlerindeki kesintiler nedeniyle Filistin yönetimi Kasım 2021'den bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.