DOLAR
41,03 -0,08%
EURO
47,81 -0,25%
ALTIN
4.463,28 -0,65%
BITCOIN
4.547.494,98 -1,06%

Filistin'den İsrail'e Vergi Gelirleri İçin Uluslararası Baskı Çağrısı

Filistin yönetimi, İsrail'in gümrük vergilerini alıkoymasının sağlık, eğitim ve güvenlik hizmetlerini vurduğunu belirterek vergi gelirlerinin serbest bırakılması için uluslararası baskı istedi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 20:57
Filistin'den İsrail'e Vergi Gelirleri İçin Uluslararası Baskı Çağrısı

Filistin yönetiminden İsrail'e vergi gelirleri için baskı çağrısı

Ramallah'ta düzenlenen haftalık hükümet toplantısının ardından yayımlanan açıklamada, İsrail'in gümrük vergilerinden elde edilen gelirleri alıkoyması nedeniyle ülkenin mali krize sürüklendiği vurgulandı.

Açıklamada, kötüleşen mali tablonun özellikle sağlık, eğitim ve güvenlik sektörlerini olumsuz etkilediği belirtildi ve hizmetlerin aksamaması için İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılması talep edildi.

Hükümetin, birikmiş yükümlülükleri karşılamak amacıyla mali kaynak sağlama çabalarını sürdürdüğü; ilgili makamlara ise çalışanların üzerindeki yükü hafifletmek, temel hizmetlerin sağlanmasını güvence altına almak ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından etkilenen bölgelere destek sağlamak için alınan tedbirlerin uygulanması talimatı verildiği bildirildi.

Vergi Fonları

Açıklamada, 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü uyarınca İsrail'in, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topladığı hatırlatıldı. İsrail, topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

Ancak İsrail, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek 2019 yılından bu yana bu vergilerde kesinti yapıyor. Bu gelirler, Filistin hükümetinin gelirlerinin yaklaşık yüzde 65'ini oluşturuyor.

İsrail'in vergi gelirlerindeki kesintiler nedeniyle Filistin yönetimi Kasım 2021'den bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Adıyaman'da minibüs elektrik direğine çarptı: 8 yaralı
3
Trump: Washington'da cinayet işleyenlere idam cezası talep edeceğiz
4
Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 250 Milyon Dolarlık Kredi
5
Japonya, 'Afrika'dan özel vize' iddialarını yalanladı
6
Bakan Yardımcısı İnan Zonguldak'ta: TPAO Filyos ve Eren Enerji İncelemeleri
7
TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025