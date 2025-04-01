Filistin Destekçisi Öğrenci ABD'yi Güvenlik Endişeleriyle Terk Ediyor

Cornell Üniversitesi Öğrencisi Güvenlik Endişesiyle ABD'yi Tercih Ediyor

ABD'deki Filistin destek gösterilerine katılan Cornell Üniversitesi öğrencisi Momodou Taal, gözaltına alınma korkusu ve kişisel güvenliğine yönelik tehditler nedeniyle ülkesini kendi rızasıyla terk edeceğini duyurdu.

ABD'den Ayrılma Kararı

Taal, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün ABD'den özgür ve başım dik bir şekilde ayrılma kararı aldım" ifadelerini kullandı. Yaşadığı güvenlik endişelerinin kendisini bu karara ittiğini söyleyen Taal, sokaklarda güvenle yürüyemeyeceğine olan inancını kaybetmiş durumda.

Mahkeme ve Güvenlik Kaygıları

Taal, "ABD'de yaşananlar göz önüne alındığında, hakkımda çıkacak olumlu bir mahkeme kararının güvenliğimi ve inançlarımı ifade edebilmemi güvence altına alacağına dair inancımı kaybettim" şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Filistin destek gösterilerine katıldığı için Donald Trump yönetimi tarafından öğrenci vizesinin iptal edildiğini belirten Taal, yönetimin yargıya ya da hukukun üstünlüğüne saygı duymadığını vurguladı.

Vize İptalleri ve Eğitim

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hamas'a destek verdikleri" iddia edilen en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca, Trump yönetiminin "Hamas'a destek" gerekçesiyle bazı üniversitelerin yabancı öğrenci kabulünü engelleme yönünde hazırlık yaptığı yönündeki bilgiler de gündeme geldi.