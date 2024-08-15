Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM Genel Kurulunda

Olağanüstü Toplantı Başladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kuruluna hitap etmek üzere olağanüstü bir toplantıda bir araya geldi. Toplantı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın İzlemesi

Olağanüstü toplantıyı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan locadan takip ediyor. Toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve çeşitli siyasi parti liderleri de katılım sağladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı’na Anma

Toplantı sırasında AK Parti grup sıralarında, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafı sergilendi. Ayrıca, başkanlık divanı ve milletvekillerinin oturduğu sıralara Filistin ve Türk bayrakları ile süslenmiş atkılar bırakıldı.

Kritik İsimler Bir Arada

Toplantıda yer alan diğer önemli isimler arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatımoğlulları Oruç, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sayıştay Başkanı Metin Yener, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'yı takip etmek üzere TBMM'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye gelişinde törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'yı takip etmek üzere TBMM'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye gelişinde törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'yı takip etmek üzere TBMM'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye gelişinde törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'yı takip etmek üzere TBMM'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye gelişinde törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'yı takip etmek üzere TBMM'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye gelişinde törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'yı takip etmek üzere TBMM'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye gelişinde törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'yı takip etmek üzere TBMM'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye gelişinde törenle karşılandı.

TBMM Genel Kurul Salonu'nda, TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı düzenlendi.

TBMM Genel Kurul Salonu'nda, TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı düzenlendi.

TBMM Genel Kurul Salonu'nda, TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı düzenlendi.

TBMM Genel Kurul Salonu'nda, TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı düzenlendi.

TBMM Genel Kurul Salonu'nda, TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı düzenlendi.

TBMM Genel Kurul Salonu'nda, TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 2) ve TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan (sağda) da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 2) ve TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan (sağda) da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 2) ve TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan (sağda) da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 2) ve TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan (sağda) da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 2) ve TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan (sağda) da yer aldı.