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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Şam'da Resmi Temaslarda Bulundu

Mahmud Abbas, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili ilişkileri görüştü. Ziyaret, 2007'den bu yana bir ilk.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 16:21
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Şam'da Resmi Temaslarda Bulundu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslar için Şam'a bugüne kadar yapılan en önemli ziyareti gerçekleştirdi. Abbas, başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Bu buluşma, 2007'den bu yana Abbas'ın Şam'a yaptığı ilk resmi ziyareti temsil ediyor. Filistin Devlet Başkanı, Halk Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Şara tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Görüşmelerde, iki liderin ikili ilişkilerin yanı sıra Şam'daki Filistinlilerin durumu ve iki halkı ilgilendiren diğer önemli konular üzerinde durması bekleniyor. Abbas ve Şara'nın son buluşması ise, 4 Mart tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi çerçevesinde olmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (solda), resmi temaslar için geldiği başkent Şam'da Suriye...

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (solda), resmi temaslar için geldiği başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (sağda) ile görüştü. Şam'a 2007'den bu yana ilk kez resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas, Halk Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Şara tarafından karşılandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (solda), resmi temaslar için geldiği başkent Şam'da Suriye...

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (solda), resmi temaslar için geldiği başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (sağda) ile görüştü. Şam'a 2007'den bu yana ilk kez resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas, Halk Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Şara tarafından karşılandı.

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