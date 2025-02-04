Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Batı Şeria'nın Kuzeyinde Göç Zorlaması Yapıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere yönelik silah tehdidiyle göçe zorladığını duyurdu. Bakanlık, caydırıcı yaptırımlar olmaması nedeniyle Tel Aviv'in bu suçları sürdürme cesaretini bulduğunu ifade etti.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin, Tulkerim ve Tubas gibi kentlerde sürdürdüğü saldırıların yanı sıra Filistinlilere ait mülk ve altyapıya yönelik ihlaller kınandı. Açıklamada, özellikle Filistinli ailelerin evlerini yıkan İsrail'in tehcir politikası büyük bir tehlike oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyinde tehcir suçu işliyor ve vatandaşları silah tehdidi altında evlerini terk etmeye zorlamaktadır. Uluslararası alanda caydırıcı yaptırımların eksikliği, Tel Aviv'e işlediği suçları artırmaya yönelik cesaret vermektedir."

Cenin Mülteci Kampı'nda 15 bin kişinin, Tubas'ın güneyindeki Tamun kasabasında 20 ailenin ve Tulkerim Mülteci Kampı'nda birçok ailenin zorla göç ettirildiği belirtilerek, bu eylemlerin uluslararası hukuku hiçe saydığına dikkat çekildi.

Ayrıca açıklamada, Batı Şeria'nın geniş bir bölümünün yerleşim birimlerine kademeli olarak ilhakı amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi. Uluslararası toplumun sessizliğine son vermesi ve saldırganlığı durdurmak için hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine işaret edildi.

İsrail'in Batı Şeria üzerindeki saldırıları ise ateşkese varan Gazze'deki durumun ardından hız kazandı. 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkesin hemen ardından, 21 Ocak'ta İsrail ordusu Cenin kentine"Demir Duvar" adıyla bilinen bir saldırı başlattı. Bu şiddetli saldırı 27 Ocak’ta Tulkerim'e yöneldi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki saldırılarında ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar vermenin yanı sıra bölgede bulunan evleri yıkmaya devam ediyor. Ayrıca, baskınlar, hava saldırıları, sivil yerleşim yerlerine yönelik bombalamalar ve askeri iş makineleriyle yapılan altyapı tahribatlarıyla birlikte bölge halkını göçe zorlamaktadır.