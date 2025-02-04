DOLAR
35,96 0,03%
EURO
37,15 -0,24%
ALTIN
3.254,76 0,02%
BITCOIN
3.561.184,63 2,25%

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Batı Şeria'nın Kuzeyinde Göç Zorlaması Yapıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlileri silah tehdidiyle göçe zorladığını belirtti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:47
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Batı Şeria'nın Kuzeyinde Göç Zorlaması Yapıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere yönelik silah tehdidiyle göçe zorladığını duyurdu. Bakanlık, caydırıcı yaptırımlar olmaması nedeniyle Tel Aviv'in bu suçları sürdürme cesaretini bulduğunu ifade etti.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin, Tulkerim ve Tubas gibi kentlerde sürdürdüğü saldırıların yanı sıra Filistinlilere ait mülk ve altyapıya yönelik ihlaller kınandı. Açıklamada, özellikle Filistinli ailelerin evlerini yıkan İsrail'in tehcir politikası büyük bir tehlike oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyinde tehcir suçu işliyor ve vatandaşları silah tehdidi altında evlerini terk etmeye zorlamaktadır. Uluslararası alanda caydırıcı yaptırımların eksikliği, Tel Aviv'e işlediği suçları artırmaya yönelik cesaret vermektedir."

Cenin Mülteci Kampı'nda 15 bin kişinin, Tubas'ın güneyindeki Tamun kasabasında 20 ailenin ve Tulkerim Mülteci Kampı'nda birçok ailenin zorla göç ettirildiği belirtilerek, bu eylemlerin uluslararası hukuku hiçe saydığına dikkat çekildi.

Ayrıca açıklamada, Batı Şeria'nın geniş bir bölümünün yerleşim birimlerine kademeli olarak ilhakı amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi. Uluslararası toplumun sessizliğine son vermesi ve saldırganlığı durdurmak için hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine işaret edildi.

İsrail'in Batı Şeria üzerindeki saldırıları ise ateşkese varan Gazze'deki durumun ardından hız kazandı. 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkesin hemen ardından, 21 Ocak'ta İsrail ordusu Cenin kentine"Demir Duvar" adıyla bilinen bir saldırı başlattı. Bu şiddetli saldırı 27 Ocak’ta Tulkerim'e yöneldi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki saldırılarında ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar vermenin yanı sıra bölgede bulunan evleri yıkmaya devam ediyor. Ayrıca, baskınlar, hava saldırıları, sivil yerleşim yerlerine yönelik bombalamalar ve askeri iş makineleriyle yapılan altyapı tahribatlarıyla birlikte bölge halkını göçe zorlamaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan'dan Ulusal İstihdam Stratejisi Vurgusu
2
Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı Yayınlandı
3
Pakistan'da LPG Tanker Patlamasında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi
4
İran, Güneybatı'da Hava Savunma Tatbikatı Düzenliyor
5
Nijerya İşçi Sendikası, Hayat Pahalılığı Protestosunu Erteledi
6
Gazze Hükümeti, BM'nin Yakıt Depolamasını Kınadı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!