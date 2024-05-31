Filistin için Bin Genç Grubu'ndan Socar'a kırmızı boya ile protesto: "Kanlı ticarete geçit vermeyeceğiz!"

Filistin İçin Bin Genç'ten Socar'a kırmızı boyalı protesto

İstanbul'da bulunan Azerbaycan devletine ait Socar enerji şirketinin binası, Filistin için Bin Genç grubu tarafından kırmızı boya ile protesto edildi. Grup, İsrail'e petrol sağlayan şirkete tepkilerini göstermek amacıyla Socar'ın binasına kan kırmızı boyalar fırlattı.



Protestonun Detayları

Filistin için Bin Genç grubu, daha önce de İsrail'le ticaret yapan MÜSİAD üyesi birçok şirketin önünde eylemler düzenlemişti. Bu kez de Socar petrol ve doğalgaz şirketinin İstanbul'daki binası önünde toplandılar. Ellerindeki kırmızı boyaları Socar'ın binasına fırlatan grup, İsrail'e petrol sağlayan şirkete karşı öfkelerini dile getirdi.

Sosyal Medya Paylaşımı ve Çağrı

Grup, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda eylemlerini şu sözlerle duyurdu:

"Katil İsrail 9 aydır Filistin'de soykırım işlerken, Azerbaycan-Türkiye el ele bu soykırıma milyonlarca varil petrol taşımaktadır. Bu ikiyüzlü ticarete dur demek için Cuma günü saat 15.00'da SOCAR Türkiye önündeyiz. Tüm Filistin dostlarını bekliyoruz."

Protesto Sırasında Atılan Sloganlar

Protesto sırasında grup, "Soykırımcı İsrail'e petrol sağlayan Socar önünde intifada sesini haykırmaya devam ediyoruz! Bu topraklardan işgali, soykırımı besleyenlerin yakasındayız, bu kanlı ticarete geçit vermeyeceğiz!" şeklinde sloganlar attı. Ayrıca, "Soykırıma ortak olan kim varsa kapısına dayanacak, oldukları yeri onlara dar edeceğiz. Buradayız, yakanızdayız!" ifadeleriyle tepkilerini sürdürdüler.

Filistin için Bin Genç grubu, bu eylemle İsrail'e yapılan petrol ticaretine dikkat çekerek, Filistin halkına desteklerini gösterdi. Grup, işgal ve soykırımı besleyen ticaret ilişkilerine karşı durarak, bu tür faaliyetlerin son bulmasını talep etti.

