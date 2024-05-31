Bist 100
10.400,48 0%
DOLAR
32,24 0,15%
EURO
35,01 0,06%
ALTIN
2.394,55 -0,75%

Filistin için Bin Genç Grubu'ndan Socar'a kırmızı boya ile protesto: "Kanlı ticarete geçit vermeyeceğiz!"

Filistin için Bin Genç grubu, İstanbul'daki Socar binası önünde kırmızı boya fırlatarak, İsrail'e petrol sağlayan şirkete karşı protesto düzenledi. Grup, "Bu topraklardan işgali, soykırımı besleyenlerin yakasındayız" dedi.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 20:43
Filistin için Bin Genç Grubu'ndan Socar'a kırmızı boya ile protesto: "Kanlı ticarete geçit vermeyeceğiz!"

Filistin İçin Bin Genç'ten Socar'a kırmızı boyalı protesto

İstanbul'da bulunan Azerbaycan devletine ait Socar enerji şirketinin binası, Filistin için Bin Genç grubu tarafından kırmızı boya ile protesto edildi. Grup, İsrail'e petrol sağlayan şirkete tepkilerini göstermek amacıyla Socar'ın binasına kan kırmızı boyalar fırlattı.

Protestonun Detayları

Filistin için Bin Genç grubu, daha önce de İsrail'le ticaret yapan MÜSİAD üyesi birçok şirketin önünde eylemler düzenlemişti. Bu kez de Socar petrol ve doğalgaz şirketinin İstanbul'daki binası önünde toplandılar. Ellerindeki kırmızı boyaları Socar'ın binasına fırlatan grup, İsrail'e petrol sağlayan şirkete karşı öfkelerini dile getirdi.

Sosyal Medya Paylaşımı ve Çağrı

Grup, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda eylemlerini şu sözlerle duyurdu:

"Katil İsrail 9 aydır Filistin'de soykırım işlerken, Azerbaycan-Türkiye el ele bu soykırıma milyonlarca varil petrol taşımaktadır. Bu ikiyüzlü ticarete dur demek için Cuma günü saat 15.00'da SOCAR Türkiye önündeyiz. Tüm Filistin dostlarını bekliyoruz."

Protesto Sırasında Atılan Sloganlar

Protesto sırasında grup, "Soykırımcı İsrail'e petrol sağlayan Socar önünde intifada sesini haykırmaya devam ediyoruz! Bu topraklardan işgali, soykırımı besleyenlerin yakasındayız, bu kanlı ticarete geçit vermeyeceğiz!" şeklinde sloganlar attı. Ayrıca, "Soykırıma ortak olan kim varsa kapısına dayanacak, oldukları yeri onlara dar edeceğiz. Buradayız, yakanızdayız!" ifadeleriyle tepkilerini sürdürdüler.

Filistin için Bin Genç grubu, bu eylemle İsrail'e yapılan petrol ticaretine dikkat çekerek, Filistin halkına desteklerini gösterdi. Grup, işgal ve soykırımı besleyen ticaret ilişkilerine karşı durarak, bu tür faaliyetlerin son bulmasını talep etti.

İLGİLİ HABERLER

Saatler neden hep sağa doğru döner? Gerçekleri duyunca ağzınız açık kalacak

Akbank ve On Dijital, TEB Haziran kazanç garantisi verdi: 4.379 TL ödeniyor

Ay sonunu getiremeyen emekliye 14.000 TL nakit destek! Tek sefere mahsus verilecek

Kiracılara kötü haber geldi! O tarihten sonra kira fiyatları cepleri yakacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak

Asgari ücretliye 4 bin TL'lik bayram kıyağı! Bakanlıktan çalışanları sevindiren karar

Aile Bakanlığı son noktayı koydu! Tüm destekler Haziran sonu bitiyor

Cebinde banka kartı olana müjde! Kimliğiyle gelene 12.000 TL nakit destek çıktı

Akbank ve On Dijital, TEB Haziran kazanç garantisi verdi: 4.379 TL ödeniyor

Bayram öncesi emekliye can suyu ödemesi! 31 Mayıs'ta 25.000 TL ödenecek

Saatler neden hep sağa doğru döner? Gerçekleri duyunca ağzınız açık kalacak

Cumhurbaşkanından emekliye iki ödeme birden! Bu şartı sağlayanın direkt IBAN'ında!

Ay sonunu getiremeyen emekliye 14.000 TL nakit destek! Tek sefere mahsus verilecek

Basur için ilaç kullanmaya son! Meğer ilacı mutfağınızdaymış: Doğal yolla çözüyor

Başvuranlara 1000 TL kurban yardımı geliyor! Anında hesaplara yatırılacak

Kiracılara kötü haber geldi! O tarihten sonra kira fiyatları cepleri yakacak

Her sabah bir kaşık bal yemek o derdin devası oluyor! Doğal yolla o hastalıktan kurtulun