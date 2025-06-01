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'Filistin İçin Sessiz Kalma' Canlı Yayını Sona Erdi: Gazeteciler ve Aktivistler Seslerini Yükseltti

Sultanahmet Meydanı'nda 24 saat süren 'Filistin İçin Sessiz Kalma' canlı yayını, Gazze'deki insani dramı dünyaya duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 14:41
'Filistin İçin Sessiz Kalma' Canlı Yayını Sona Erdi: Gazeteciler ve Aktivistler Seslerini Yükseltti

'Filistin İçin Sessiz Kalma' Canlı Yayını Sona Erdi

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, 24 saat süren ve İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı politikalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Filistin İçin Sessiz Kalma' canlı yayının sona erdiğini duyurdu.

Gazetecilerden Dramatik Açıklamalar

Canlı yayında yer alan Gazeteci Nagehan Alçı, Gazze’de yaşanan katliamı bir anne olarak değerlendirirken, acının boyutunu anlatmanın zorluğundan bahsetti. "Çocuklar annelerinin gözleri önünde açlıktan ölüyorlar. Dışarıdan ulaşan bilgilerle durumu anlamaya çalışıyoruz," diyen Alçı, bu tuhaf ve trajik tablo için insanlığı utandıracak bir ilerleme beklediğini belirtti.

Protesto ve Duyarlılık Çağrısı

Alçı, Türkiye'nin sesiz kalmadığını, üniversiteler ve sokaklarda yapılan protestolarla insanlık vicdanının harekete geçtiğini vurguladı. Ayrıca, uluslararası toplum ve BM'nin çabalarının sonuç üretmesi gerektiğini kaydetti.

Gazetecilerin Durumu ve Bilgilendirme

Gazeteci Ahmet Varol, Gazze’de yaşananlara herkesin ortak bir tavır alması gerektiğini belirterek, "Filistin halkının mücadelesi sadece onların değil, tüm insanlığın ortak davasıdır," dedi. Gazetecilerin katledilmesinin ardındaki nedenleri de dile getirdi: "Öldürülen gazeteci sayısı 220'yi geçti. Siyonist ırkçılık, gazetecilerin gerçek yüzünü ifşa etmelerinden rahatsızlık duyuyor."

İsrail'e Tepki ve Sorumluluk

Mahmut Övür ise, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, sadece gazetecilerin ölümü üzerinden bile korkunç bir tablo ile karşı karşıya kalındığını ifade etti. ABD'nin bu sorunun sorumlusu olduğunu belirtirken, İslam coğrafyası'ndan daha fazla tepki ortaya konması gerektiğini vurguladı.

Nöbet Devam Edecek

Son olarak Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, yayının kapanışında konuşarak, "Filistin’deki gazeteciler bombalar altında can verirken, biz burada nöbetteyiz. Mazlumlar için bu nöbetimizi devam ettireceğiz," dedi. Bu önemli etkinlik, Filistin'deki dramatik durumu dünyaya bir kez daha hatırlatmış oldu.

Türkiye Basın Federasyonunun öncülüğünde, İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı politikalarını...

Türkiye Basın Federasyonunun öncülüğünde, İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı politikalarını protesto etmek amacıyla Sultanahmet Meydanı'nda yapılan ve 24 saat süren "Filistin İçin Sessiz Kalma" canlı yayını sona erdi. Gazeteci Ahmet Varol (solda), canlı yayına katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Basın Federasyonunun öncülüğünde, İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı politikalarını...

Türkiye Basın Federasyonunun öncülüğünde, İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı politikalarını protesto etmek amacıyla Sultanahmet Meydanı'nda yapılan ve 24 saat süren "Filistin İçin Sessiz Kalma" canlı yayını sona erdi. Gazeteci Ahmet Varol (solda), canlı yayına katılarak konuşma yaptı.

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'Filistin İçin Sessiz Kalma' Canlı Yayını Sona Erdi: Gazeteciler ve Aktivistler Seslerini Yükseltti

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